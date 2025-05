Polizei Gütersloh

POL-GT: Scheunenbrand in Batenhorst

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (JK) - Am 21.05.2025 wurde der Feuerwehr um 18:26 Uhr der Brand einer Scheune im Ortsteil Batenhorst gemeldet. Bereits vor dem Eintreffen der vier eingesetzten Feuerwehr-Löschzüge (Batenhorst, Wiedenbrück, Rheda und Langenberg) sowie der Polizei stand die Scheune im Vollbrand, die Rauchentwicklung war aus mehreren Kilometern Entfernung zu sehen. Die Scheune, in der sich zum Zeitpunkt des Brandes über 100 Kühe befanden, wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Der Großteil der Tiere konnte unverletzt gerettet werden, eine noch nicht genaue Anzahl konnte allerdings während der mehrstündigen Löscharbeiten nicht befreit werden. Wie viele Tiere durch das Feuer verletzt oder getötet wurden, ist bislang nicht bekannt. Menschen wurden nicht verletzt. Die noch nicht näher bezifferbare Schadensumme liegt schätzungsweise bei mehr als 100.000 Euro. Zur genauen Brandursache können ebenfalls noch keine Angaben gemacht werden, die Löscharbeiten dauern zur Zeit noch an, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

