POL-GT: Die Einstellungsberatung berät zum Polizeiberuf auf der Berufsinformationsbörse für den Kreis Gütersloh in der Stadthalle und dem Theater

Gütersloh (JP) - Samstag (24.05., 09.00-14.00 Uhr) berät Polizeihauptkommissar Martin Wenker, Einstellungsberater der Kreispolizeibehörde Gütersloh, mit einem Team der Behörde Interessierte auf der Berufsinformationsbörse für den Kreis Gütersloh, welche in der Stadthalle und dem Theater Gütersloh stattfindet.

Dort können sich potentielle Bewerber über die Einstellungsvoraussetzungen, das Bewerbungsverfahren und den Polizeiberuf informieren. Die Polizei NRW bietet ein duales Studium mit einer garantierten Übernahme nach dem Bachelorabschluss. Als Polizistin oder Polizist erwartet Sie ein abwechslungsreicher Beruf mit spannenden und verantwortungsvollen Tätigkeiten. Nach dem Studium und der Erstverwendung stehen viele Wege für eine Spezialisierung offen.

Polizeihauptkommissar Martin Wenker berät auch außerhalb der Messe in einem persönlichen Beratungsgespräch. Er ist telefonisch unter 05241 869-2277 oder per E-Mail an Personalwerbung.Guetersloh@polizei.nrw.de erreichbar.

