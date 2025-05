POL-GT: Radfahrprüfung an der Grundschule Nordhorn

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Siegfriedstraße verschafft. Der Tatort liegt zwischen der Lindenstraße und der Straße Am Türmchen. Im Tatzeitraum vom 06.05. (Dienstag) bis vergangenen Sonntag (18.05.) haben die Einbrecher das Schloss der Wohnungseingangstür im zweiten Obergeschoss gewaltsam geöffnet. Anschließend ...

