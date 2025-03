Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Reichenaustraße - Polizei sucht Zeugen (09.03.20256)

Konstanz (ots)

Am Sonntagnachmittag hat sich auf der Reichenaustraße eine Unfallflucht ereignet, zu der die Polizei Zeugen sucht. Gegen 16 Uhr fuhr eine unbekannte Autofahrerin mit einem silbernen Kleinwagen vom Parkplatz einer Diskothek auf die Reichenaustraße und prallte dabei in die Seite eines in Richtung Oberlohnstraße fahrenden VW Golf. Ohne sich anschließend um eine Regulierung des verursachten Schadens in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern, flüchtete die Frau von der Unfallstelle.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell