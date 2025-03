POL-KN: (Gaienhofen, Lkr. Konstanz) Auf der Schulstraße geparkten blauen VW Touran zerkratzt (06./07.03.2025)

Singen (ots) - Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro haben unbekannte Randalierer in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der Terrasse einer Gaststätte in der Bahnhofstraße verursacht. Zwischen 23 Uhr und 12 Uhr zerschlugen die Unbekannten fünf massive, im Außenbereich des Lokals Vittoria stehende ...

