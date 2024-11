Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: POL-HRO: Unfall auf der B 105 mit schwerverletzen Personen - Ergänzungsmeldung: Fahrer verstorben

Rostock (ots)

Am 16.11.2024 kam es um 19:21 Uhr auf der B 105 in der Ortslage Sievershagen zu einem schweren Verkehrsunfall. siehe hierzu Pressemitteilung: https://t1p.de/gzipl Ergänzung: Der 77-jährige Fahrer verstarb noch am Abend des 16.11.2024. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

