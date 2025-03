POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Außenbordmotor entwendet (08./09.03.2025)

Konstanz (ots) - Nachdem es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bereits zu Einbrüchen in die Hotels "Schiff" und "Traube" gekommen ist (wir berichteten : http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5985972), sind unbekannte Täter in derselben Nacht auch in ein Hotel in der Schiffstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 21 Uhr und 07.30 Uhr verschafften sich die ...

