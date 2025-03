Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Hotel in der Schiffstraße (06./07.03.2025)

Konstanz (ots)

Nachdem es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bereits zu Einbrüchen in die Hotels "Schiff" und "Traube" gekommen ist (wir berichteten : http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5985972), sind unbekannte Täter in derselben Nacht auch in ein Hotel in der Schiffstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 21 Uhr und 07.30 Uhr verschafften sich die Unbekannten über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen des Hotels "Bella Vista". Dort durchwühlten der oder die Täter mehrere Schubladen, entwendeten jedoch nichts. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des "Bella Vista" beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

