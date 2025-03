Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Randalierer beschädigten Terrassen-Inventar einer Gaststätte - Polizei bittet um Hinweise (07./08.03.2025)

Singen (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro haben unbekannte Randalierer in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der Terrasse einer Gaststätte in der Bahnhofstraße verursacht. Zwischen 23 Uhr und 12 Uhr zerschlugen die Unbekannten fünf massive, im Außenbereich des Lokals Vittoria stehende Blumenkübel und beschädigten einen großen Sonnenschirm derart, dass er nicht mehr zu gebrauchen ist.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten Randalierer erbittet das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0.

