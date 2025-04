Polizei Bochum

POL-BO: Falsche Mitarbeiter der Stadtwerke: Trickbetrüger bringen Seniorin (89) in Bochum-Weitmar um ihren Schmuck

Bochum (ots)

Vorsicht Trickbetrüger! Zwei falsche Wasserwerker haben am Donnerstag, 24. April, eine Bochumerin (89) um ihren Schmuck gebracht. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich in der Wohnung einer 89-Jährigen an der Weitmarer Straße/Spitzwegstraße in Bochum. Gegen 14.30 Uhr klingelten zwei Unbekannte und gaben sich als Mitarbeiter der Bochumer Stadtwerke aus. Unter falschem Vorwand verschafften sich die Betrüger Zutritt in die Wohnung. Während der eine die Seniorin im Badezimmer ablenkte, suchte der andere in den weiteren Räumen nach Wertgegenständen. Erst nachdem das Duo weg war, bemerkte die Bochumerin das Fehlen ihres Schmucks.

So werden die Täter beschrieben:

1. Person - männlich - 45-50 Jahre alt - korpulent - dunkle Kleidung, dunkle Kappe - sprach akzentfreies Deutsch

2. Person - männlich - ca. 20 Jahre alt - dunkle Haare - dunkle Kappe, helles Oberteil, Jeans - wurde durch den anderen Täter als Auszubildender vorgestellt

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Das ermittelnde Kriminalkommissariat bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell