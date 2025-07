Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallflucht, Körperverletzungsdelikte

Heilbronn (ots)

Buchen: Hoher Sachschaden nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Einen Sachschaden von schätzungsweise 3.000 Euro hinterließ eine bislang unbekannte Person an einem Mitsubishi Space Star in der Römerkastellstraße in Buchen. Der Kleinwagen, welcher von Freitagnachmittag, 15 Uhr, bis Samstagmorgen, 6 Uhr, auf dem Parkplatz einer Kirche stand, wurde an der Fahrertüre beschädigt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter 06281 9040, zu melden.

Mosbach: 41-Jähriger nach Schlägen verletzt

Das Polizeirevier Mosbach sucht Zeugen einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände in Mosbach. Bereits am vergangenen Dienstagabend gegen 19 Uhr sollen hier zwei sich bekannte Männer im Alter von 41 und 27 Jahren aneinandergeraten sein. Der zunächst verbale Streit soll derart eskaliert sein, dass der 27-Jährige begann auf den 41-Jährigen einzuschlagen. Hierbei wurde dieser leicht verletzt.

Zeugen, welche auf dem Gelände der ehemaligen Landesgartenschau und speziell im Bereich der gelben Brücke, Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mosbach: Streit unter Nachbarn eskaliert - zwei Männer schwer verletzt

Zwei Schwerverletzte sind das Ergebnis einer Nachbarschaftsstreitigkeit am Samstagmittag in der Sohlstraße in Mosbach-Diedesheim. Die Männer im Alter von 27 und 49 Jahren gerieten aus bislang ungeklärten Gründen gegen 16 Uhr zunächst verbal aneinander. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation und die beiden Kontrahenten malträtierten sich mit Gegenständen. U.a. sollen hierbei ein Pogostick und ein Messer zum Einsatz gekommen sein.

Die Verletzungen der Männer mussten in umliegenden Krankenhäusern behandelt werden.

Die Ermittlungen zum Tathergang führt das Polizeirevier Mosbach.

