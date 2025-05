Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach 12- und 13-jährigen Mädchen eingestellt

Gütersloh (ots)

Gütersloh/ Rietberg (MK) - Die Fahndungsmaßnahmen nach den beiden seit Sonntagabend (11.05.) vermissten 12- und 13-jährigen Mädchen aus Gütersloh und Rietberg wurden eingestellt. Wie sich herausstellte, waren beide Mädchen zusammen abgängig. Sie wurden am heutigen Montagmorgen (12.05.) am Hauptbahnhof in Gütersloh wohlbehalten angetroffen und in die Obhut der jeweiligen Aufsichtspersonen übergeben.

Während die 13-Jährige aus Rietberg in den vergangenen Monaten bereits mehrfach vermisst gemeldet wurde, war die 12-jährige Schülerin aus Gütersloh erstmalig vermisst.

Am gestrigen Sonntagabend führten Kräfte der Kreispolizeibehörde Gütersloh in beiden Orten umfangreiche Suchmaßnahmen durch. In Gütersloh wurde die Suche zudem durch den Einsatz von Mantrailer-Hunden unterstützt.

