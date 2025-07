Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Mobile Tankstelle gestohlen - Zeugen gesucht

Heilbronn (ots)

Obrigheim: Diebe klauen mobile Tankstelle - Wer hat etwas gesehen? Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende in Obrigheim eine mobile Tankstelle. Zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montagmorgen, 6:30 Uhr hoben die Täter den verschlossenen Bauzaun der Baustelle in der Langenrainstraße an und gelangten so auf das Gelände. Anschließend starteten sie einen auf dem Gelände abgestellten Radlader und transportierten die auf dem Areal abgestellte, mobile Tankstelle mit einem Fassungsvermögen von 450 Litern, ab. Den Radlader stellten die Diebe im Anschluss wieder vor Ort ab. Zusätzlich wurde versucht einen Baucontainer aufzubrechen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 beim Polizeiposten Aglasterhausen zu melden.

