POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrsgefährdung und Einbruch in Hotel

Hohenlohekreis (ots)

Ingelfingen: Verkehrsgefährdung und Flucht vor Polizei - Zeugen gesucht Am Dienstagmorgen, gegen 10 Uhr, soll ein 41-jähriger BMW-Fahrer auf der Bundesstraße 19 zwischen Gaisbach und Künzelsau durch riskante Überholmanöver mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Dabei soll es beinahe zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Gegenverkehr gekommen sein. Eine Polizeistreife konnte den BMW zunächst in der Schillerstraße in Künzelsau antreffen. Als sich die Beamten zu Fuß dem Fahrzeug näherten, startete der Mann plötzlich den Motor und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Kurze Zeit später meldeten Anwohner den BMW in der Criesbacher Straße in Ingelfingen, wo der Fahrer hupend und mit eingeschaltetem Warnblinker in Schlangenlinien unterwegs war. Kurzzeitig soll er auch auf einen nahegelegenen Schulhof gefahren sein. Als die Polizei ihn im Bereich der Sporthalle anhalten wollte, versuchte der Mann erneut zu flüchten und setzte dabei rückwärts gegen ein Fahrschulfahrzeug. Die Beamten konnten ihn schließlich aus dem Wagen holen und vorläufig festnehmen. Da sich im weiteren Verlauf deutliche Anzeichen auf eine psychische Erkrankung ergaben, wurde er in eine Fachklinik eingewiesen. Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des BMW-Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Mulfingen-Heimhausen: Versuchter Einbruch in Hotel - Zeugen gesucht

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchte ein Unbekannter gewaltsam in ein Hotel im Jagstmühlenweg in Mulfingen-Heimhausen einzudringen. Zwischen 0 Uhr und 5:45 Uhr hebelte der Täter zunächst vergeblich ein Fenster und eine Terrassentür auf, bevor er schließlich eine weitere Tür zum Foyer aufbrach. Hinweise auf einen Diebstahl oder das Betreten des Innenbereichs liegen nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf bis zu 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen rund um den Jagstmühlenweg gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06294 234 beim Polizeiposten Krautheim zu melden.

