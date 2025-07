Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Brände, Unfallflucht und Verkehrsunfall mit Verletzten

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Sontheim: Küchenbrand in Betreutem Wohnen - Zwei Verletzte In Heilbronn-Sontheim kam es am Dienstagnachmittag in der Zwirnereistraße zu einem Brandeinsatz in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen. Eine 79-Jährige bereitete gegen 14:30 Uhr Essen zu, als plötzlich das Öl in der Pfanne Feuer fing und starker Rauch entstand. Ihr 80-jähriger Ehemann reagierte geistesgegenwärtig und erstickte die Flammen mit einem Teppich. Beide verließen umgehend die Wohnung und blieben unverletzt. Zwei weitere Bewohnerinnen im Alter von 23 und 44 Jahren erlitten durch die Rauchentwicklung Atembeschwerden und wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt waren mit mehreren Fahrzeugen und insgesamt rund 20 Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Offenau: Paletten vor Wohnhaus in Brand gesetzt - Tatverdächtiger in Gewahrsam genommen In der Holzstraße in Offenau gerieten in der Nacht auf Mittwoch eine Holzpalette in Brand, die in der Nähe eines Mehrfamilienhauses abgelegt waren. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen, am Gebäude entstand durch die Hitzeeinwirkung geringer Sachschaden. Die Polizei konnte vor Ort einen stark alkoholisierten Mann antreffen, der im Verdacht steht, das Feuer verursacht zu haben. Er wurde in Gewahrsam genommen. Der Polizeiposten Gundelsheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ilsfeld: Unfallflucht im Parkhaus - Zeugen gesucht Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Freitagnachmittag zwischen 15 Uhr und 15:45 Uhr im Parkhaus in der Robert-Mayer-Straße in Ilsfeld einen geparkten grauen VW Up! und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

A6/Neckarsulm: Spurwechsel führt zu Unfall mit vier Leichtverletzten Auf der Bundesautobahn 6 kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten. Der 52-jährige Fahrer eines Citroen Jumper wechselte gegen 20:30 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Untereisesheim vom mittleren auf den linken Fahrstreifen und übersah dabei vermutlich einen VW Golf, der von einer 29-Jährigen gesteuert wurde. Trotz eines Bremsmanövers konnte die Frau einen Zusammenstoß nicht verhindern. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer des Citroen, dessen 22-jähriger Beifahrer sowie die Fahrerin des VW und ihre 26-jährige Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mussten zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 13.500 Euro.

