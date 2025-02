Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Zwei Verletzte nach Zusammenstoß

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Freitag (14.02.2025, 14.30 Uhr) zwei Menschen verletzt worden.

Eine 35-jährige Beelenerin fuhr in ihrem Auto auf der Ostenfelder Straße als sie an der Kreuzung mit der Kiebitzheide mit dem Auto eines 28-jährigen Mannes aus Clarholz zusammenstieß. Der Pkw der Beelenerin schleuderte durch den Aufprall in einen Graben, der des Clarholzers in ein Feld.

Rettungskräfte brachten den Mann schwer verletzt zur stationären Behandlung und die Frau leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell