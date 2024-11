BPOLI EF: Fußballreisende verursachen Polizeieinsatz am Hauptbahnhof Erfurt

Bundespolizeiinspektion Erfurt

-Die bahnseitige Rückreise einiger Fußballanhänger aus Dresden war mit polizeilichen Maßnahmen verbunden-

Die Fußballmannschaft von SG Dynamo Dresden gastierte am 02.11.2024 zum Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt 04. Die Paarung endete mit einem Unentschieden (1:1). Die bahnseitige Rückreise der Unterstützer des Dresdner Fußballvereins erfolgte in großen Teilen über die Städte Nürnberg und Hof, von wo die überwiegende Anzahl der Anhänger mit dem Individualverkehr weiter nach Hause gereist ist.

Eine Gruppe von -20- Dynamofans nutzte den Umweg über Frankfurt am Main, um mit dem Fernverkehr die Rückreise in Richtung Sachsen anzutreten. Aus einem ICE, aus Hessen kommend, wurde die Bundespolizei am Samstagabend darüber informiert, dass es im Zug zu Beleidigungen und einer sexuellen Belästigung gekommen sein soll. Als Tatverdächtige wurden Personen aus dem Kreis der Fußballreisenden benannt.

Beim Eintreffen des ICE 1657 am Erfurter Hauptbahnhof konnten nach Befragungen der geschädigten Personen -2- Tatverdächtige aus der kleineren Menge der Dresdner ausfindig gemacht werden. Ein 39-jähriger Deutscher beleidigte eine 21-jährige Frau mit ehrverletzenden Worten und berührte diese gegen ihren Willen.

Zudem beleidigte ein 32-jähriger Deutscher einen 71-jährigen Mann, der sich wegen des lautstarken Verhaltes der Fangruppe beschwert hatte.

Bei den Maßnahmen im Erfurter Hauptbahnhof wurde die Bundespolizei durch Kräfte der Thüringer Bereitschaftspolizei und der Landespolizeiinspektion Erfurt unterstützt.

Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen konnte der Fernzug seine Weiterfahrt nach Leipzig mit einer ca. einstündigen Verspätung fortsetzen. Die Dynamoanhänger wurden dabei von Erfurt bis Leipzig durch Kräfte der Bundespolizei begleitet.

