POL-HG: Streit in Café mündet in Festnahme +++ Als Polizist ausgegeben und Mann zu Boden geschubst +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Fußgängerin auf Tankstellengelände angefahren

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Streit in Café mündet in Festnahme,

Kronberg, Frankfurter Straße, Freitag, 02.02.2024, 21.30 Uhr

(da)Am Freitagabend eskalierte ein Streit in einem Kronberger Café derart, dass die Polizei eingreifen und einen Mann festnehmen musste. Gegen 21.30 Uhr riefen Gäste eines Cafés in der Frankfurter Straße die Polizei. Ein Mann sei dort durch sein aggressives Verhalten aufgefallen und es sei bereits zu Streitigkeiten gekommen. Als die Polizeikräfte in dem Café eintrafen, richtete der 38-Jährige seine Aggressionen gegen die Polizei. So trat er nach einem Beamten und versuchte einen anderen zu beißen. Für den Mann ging es daraufhin nach Königstein ins Polizeigewahrsam. Dort wurden eine Blutentnahme und ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis bestätigte, dass der Mann unter starkem Alkoholeinfluss gehandelt hatte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

2. Als Polizist ausgegeben und Mann zu Boden geschubst, Bad Homburg, Louisenstraße, Freitag, 02.02.2024, 17.30 Uhr

(da)Ein Unbekannter soll sich am Freitagnachmittag in Bad Homburg als Polizist ausgegeben und einen Mann zu Boden gestoßen haben. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen. Gegen 17.30 Uhr befand sich ein 61-Jähriger mit seiner Frau in der Louisenstraße, als er von einem Unbekannten angesprochen wurde. Dieser soll ihn mehrfach aufgefordert haben, mit ihm in Richtung eines Modegeschäfts zu gehen. Als sich der 61-Jährige weigerte, soll der Unbekannte ihn zunächst in Richtung des Modegeschäfts gezogen und dabei zu Boden gedrückt haben. Dabei habe er sich als Polizist ausgegeben. Als jedoch die Ehefrau des Angegriffenen einschritt, entfernte sich der Mann in Richtung des Modegeschäfts. Es soll sich um einen etwa 1,90 Meter großen Mann mit sehr kurzen, dunklen Haaren gehandelt haben. Er sei sehr muskulös und dunkel gekleidet gewesen. Auf seiner Jacke habe sich ein weißer Schriftzug befunden. Diesen habe der 61-Jährige nicht entziffern können. Die Polizeistation Bad Homburg ermittelt nun wegen Körperverletzung und Amtsanmaßung. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. Einbruch in Einfamilienhaus,

Bad Homburg, Kirdorf, Heinrich-von-Kleist-Straße, Samstag, 03.02.2024, 19.30 Uhr bis Sonntag, 04.02.2024, 8 Uhr

(da)Unbekannte sind am Wochenende in ein Wohnhaus im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf eingebrochen. Die Einbrecher begaben sich im Schutze der Nacht zu dem Grundstück in der Heinrich-von-Kleist-Straße. Dort hebelten sie die Terrassentür auf und gelangten so ins Innere. Da sich zu diesem Zeitpunkt niemand im Haus befand, konnten sie es in Ruhe durchsuchen und flüchteten anschließend mit diversem Schmuck. Bisher wird davon ausgegangen, dass sich die Tat zwischen Samstag, 19.30 Uhr und Sonntag, 8 Uhr ereignet hat. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Fußgängerin auf Tankstellengelände angefahren, Königstein, Frankfurter Straße, Sonntag, 04.02.2024, 11.30 Uhr

(da)Ein Autofahrer hat am Sonntag in Königstein eine Fußgängerin angefahren. Der 30-Jährige befand sich gegen 11.30 Uhr mit seinem Auto auf dem Gelände einer Tankstelle in der Frankfurter Straße. Nach dem Tanken wollte er das Gelände rückwärts verlassen, übersah dabei aber vermutlich eine 91-jährige Fußgängerin mit ihrem Rollator. Er soll sie mit geringer Geschwindigkeit angefahren haben, sodass die Frau stürzte und sich leicht verletzte. Am Auto entstand kein Schaden. Die 91-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

