Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall verursacht und geflüchtet; 15.000 Euro Sachschaden

Mannheim (ots)

Ein bisher unbekannter Autofahrer / eine unbekannte Autofahrerin beschädigte am Donnerstag in der Zeit zwischen 10:37 Uhr und 13:45 Uhr einen in der Petersauer Straße / Sandhofer Straße geparkten Mercedes-Benz und flüchtete im Anschluss. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro in Form von tiefen Kratzern an dem Auto. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat nun die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel.: 0621 / 77769-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell