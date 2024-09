PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Tür verklebt - Täterfahndung nach Zeugenhinweis +++ Betrüger gelangen in Rentnerwohnung +++ Vergeblicher Einbruchversuch in Juweliergeschäft +++ Frontalzusammenstoß auf Landesstraße

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Tür verklebt - Täterfahndung nach Zeugenhinweis, Oberursel, Oberstedten, Dienstag, 24.09.2024, 22.40 Uhr

(da)Am Dienstagabend hat ein Unbekannter erneut eine Haustür in Oberursel verklebt. Der Polizei liegt eine Personenbeschreibung vor, nach dem Täter wird gefahndet. Gegen 22.30 Uhr näherte sich der Mann einer Wohnadresse in Oberstedten. Diese liegt in einem Straßenzug südlich der Hauptstraße am Feldrand in Richtung Oberursel. Dort verklebte er die Eingangstür der Wohnung und zerstach die Reifen eines vor dem Haus abgestellten Fahrrads. Dabei wurde der Mann beobachtet. Er war etwa 1,70 Meter groß, hatte eine schlanke Figur und wurde als mitteleuropäisch aussehend beschrieben. Außerdem hatte er sein Gesicht mit einer FFP2-Maske verdeckt. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass es sich um den gleichen Täter handelt wie bei den gemeldeten Taten am 24. September. Wer die Person gegen 22.40 Uhr in Oberstedten gesehen oder in dieser Zeit andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 in Verbindung zu setzen.

2. Betrüger gelangen in Rentnerwohnung,

Neu-Anspach, Hausen-Arnsbach, Hauptstraße, Dienstag, 24.09.2024, 11.30 Uhr

(da)Zwei Betrüger sind am Dienstagvormittag in das Haus eines Rentnerehepaares in Hausen-Arnsbach eingedrungen. Die beiden Männer klingelten gegen 11.30 Uhr bei dem Ehepaar in der Hauptstraße und gaben sich als Glasfaser-Mitarbeiter aus. Auf diese Weise ins Haus gelangt, lenkte einer der beiden das Ehepaar geschickt ab, während sich sein Kumpan frei im Haus bewegte. So gelang es ihm, die beiden Geldbörsen der Rentner an sich zu nehmen. Mit dieser Beute verließen die Betrüger das Einfamilienhaus in unbekannte Richtung. Ihr Betrug fiel erst später auf. Einer der beiden Täter wurde später als etwa 1,75 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt beschrieben. Er hatte dunkle kurze Haare und einen dunklen kurzen Bart. Sein Komplize war zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß und 18 bis 20 Jahre alt. Auch er hatte dunkle kurze Haare und einen dunklen kurzen Bart. Beide waren mit einem schwarzen Pullover mit roter Aufschrift im Brust- und Bauchbereich, schwarzen Jeans und dunklen Schuhen bekleidet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer die beiden Männer am Dienstagmittag in Hausen-Arnsbach gesehen hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer (06081) 9208-0 an die Polizeistation Usingen.

3. Vergeblicher Einbruchversuch in Juweliergeschäft, Bad Homburg, Louisenstraße, Dienstag, 24.09.2024, 2.30 Uhr bis Dienstag, 24.09.2024, 4.30 Uhr

(da)Zwei unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen vergeblich versucht, in ein Juweliergeschäft in Bad Homburg einzubrechen. Zunächst näherten sich die beiden Männer gegen 2.30 Uhr dem Geschäft in den Louisen Arkaden. Dort versuchten sie zunächst, eine Schaufensterscheibe einzuschlagen, die diesen Versuchen jedoch standhielt. Daraufhin flüchteten die beiden Männer vorerst. Einer der beiden kehrte jedoch gegen 4.30 Uhr noch einmal kurz zurück. Weitere Einbruchsversuche unternahm er jedoch nicht. Beide Täter wurden bei der Tat beobachtet. Sie waren etwa 20 Jahre alt, schwarz gekleidet und trugen schwarze Kappen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Frontalzusammenstoß auf Landesstraße, Landesstraße 3057, bei Friedrichsdorf, Dienstag, 24.09.2024, 9.30 Uhr

(da)Am Dienstagmorgen kam es auf der Landesstraße 3057 bei Friedrichsdorf zu einem Frontalzusammenstoß. Gegen 9.30 Uhr war ein 1er BMW auf der Landesstraße von Köppern in Richtung Bad Homburg unterwegs. Dort wollte der 39-jährige Fahrer auf die Kreisstraße 765 abbiegen, übersah aber einen entgegenkommenden Audi. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Diese waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt. Der 39-jährige BMW-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

