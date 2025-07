Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Brand in Neubau und versuchter Einbruch

Heilbronn (ots)

Oedheim: Feuer in Neubau verursacht hohen Sachschaden

In den frühen Donnerstagmorgen kam es in Oedheim zu einem Brand in einem noch nicht bezogenen Neubau. Aus bislang ungeklärter Ursache entwickelte sich gegen 5:15 Uhr im Eingangsbereich des Gebäudes in der Kocherstraße ein Feuer, das zu einer massiven Rauchentwicklung führte. Die Feuerwehr Oedheim konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und so ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Der Sachschaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Bad Friedrichshall hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Schwaigern: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Am Mittwochmorgen kam es in Schwaigern zu einem versuchten Wohnungseinbruch in ein Reihenendhaus. Die Bewohnerin befand sich gegen 9 Uhr im zweiten Obergeschoss des Hauses in der Dürerstraße, als sie verdächtige Geräusche hörte und daraufhin ins Erdgeschoss ging. Dort bemerkte sie zwei Männer auf ihrer Terrasse, die eine bunte Tasche und mutmaßlich Werkzeug bei sich führten. Beim Erblicken der Frau ergriffen beide sofort die Flucht. Ihr Fluchtweg führte über die Hauffstraße in Richtung Innenstadt. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten die Täter bislang nicht gefasst werden. Zeugen, die am Mittwochmorgen verdächtige Beobachtungen rund um die Dürerstraße oder die Hauffstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07138 810630 beim Polizeiposten Leintal zu melden. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell