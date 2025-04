Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim/Raunheim/Nauheim: "Sichere Innenstadt" - Gasleck in Bar, illegale Poker-Runden und Lokal geschlossen

Rüsselsheim (ots)

Im Rahmen von Kontrollen "Sichere Innenstadt" überprüften Beamte der Polizeistation Rüsselsheim, unterstützt von Kräften der hessischen Bereitschaftspolizei, den Stadtpolizeien Rüsselsheim und Raunheim sowie der Gaststättenkontrollbehörde des Kreises Groß-Gerau am Montag (28.04.) mehrere Lokalitäten und Personen im Stadtgebiet. Auch in Nauheim und Raunheim nahmen die Kontrolleure Gaststätten in den Fokus.

In einer Shisha-Bar in der Rüsselsheimer Innenstadt konnten Verstöße gegen das Tabaksteuergesetz festgestellt werden. Zudem wurden dort Verstöße gegen die CO-Melder-Pflicht geahndet.

In einer weiteren Bar in Rüsselsheim lösten CO-Warner der Einsatzbeamten aus. Die hinzugezogene Feuerwehr bestätigte anschließend ein Gasleck mit hohen Gaskonzentrationen im Innenbereich der Lokalität. Das Gas wurde abgestellt. Verletzt wurde niemand.

In einem Lokal in Nauheim war keinerlei Aufsichtsperson anwesend. Die Ordnungshüter trafen allerdings auf eine Poker-Runde im Lokal. Sie stellten über 5000 Euro Bargeld sicher und leiteten Ermittlungsverfahren wegen Teilnahme an einem illegalen Glücksspiel gegen die fünf Spieler ein. Zudem steckten in Spielautomaten unzulässigerweise Spielerkarten, so dass diese Geräte frei bespielbar waren. Ein illegaler Geldspielautomat wurde sichergestellt. Das Lokal wurde von der Gaststättenbehörde anschließend geschlossen und versiegelt.

In einer Gaststätte in Raunheim stellten die Einsatzkräfte ebenfalls ein illegales Poker-Spiel fest und stellte dort knapp 1300 Euro sicher. Den Betreiber des Lokals erwartet nun eine Strafanzeige wegen der Veranstaltung eines illegalen Glücksspiels.

In der Rüsselsheimer Innenstadt stellten die Beamten bei Personenkontrollen ein nach dem Waffengesetz verbotenes Messer sowie eine Umhängetasche mit etwa 25 Gramm Marihuana sicher und leiteten entsprechende Verfahren gegen die beiden kontrollierten Männer ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell