Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kreis Groß-Gerau: Drogen im Straßenverkehr(DiS)- Polizei stoppt acht berauschte Fahrer

Kreis Groß-Gerau (ots)

Die Verkehrssicherheitsarbeit zählt zu den Hauptaufgaben der Polizei in Südhessen. Im Rahmen eines Fortbildungstages am Montag (28.04.) führten 14 Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Groß-Gerau unter Anleitung erfahrener und bezüglich der Thematik spezialisierter Kollegen des Polizeipräsidiums Südhessen, neben einer theoretischen Schulung am Vormittag, in der Zeit zwischen 13.00 und 18.00 Uhr entsprechende Kontrollen im Kreisgebiet durch. Dabei sollten die bei der Theorieveranstaltung vermittelten Inhalte angewandt werden.

Insgesamt stoppten die Ordnungshüter hierbei 149 Fahrzeuge und nahmen 202 Personen genauer unter die Lupe. Bei acht Fahrern, die unter anderem in Ginsheim-Gustavsburg und in Mörfelden-Walldorf von der Polizei gestoppt wurden, waren Blutentnahmen fällig, weil der Verdacht auf Rauschmittelbeeinflussung bestand. Unter anderem verliefen die Drogenvortests bei den Wagenlenkern positiv auf den vorherigen Konsum von Amphetamin, Cannabis oder Kokain. Zudem zeigte ein Atemalkoholtest bei einem 58-jährigen Autofahrer 1,87 Promille an und in vier Fällen verfügten Fahrer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Die Polizei leitete jeweils Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell