POL-DA: Bischofsheim: Unbekannte verschafften sich keinen Zugang in KITA/Übung der Jugendfeuerwehr

Darmstadt (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen Ein 37-Jähriger befindet sich nach einem mutmaßlichen Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in Untersuchungshaft. Er soll bereits mehrfach in Lebensmittelmärkte in Darmstadt eingebrochen sein und Ware ...

mehr