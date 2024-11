Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: wechselseitige Körperverletzung in der Öffentlichkeit

Mannheim (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr kam es im Bereich der Brückenstraße in Mannheim zu einer wechselseitig begangenen Körperverletzung in der Öffentlichkeit. Zum o.g. Zeitpunkt meldeten mehrere Anrufer dem Polizeinotruf eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern vor der "Alten Feuerwache" in Mannheim. Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt konnten vor Ort die beiden 27 und 46 Jahre alten Steithähne antreffen. Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde bekannte, dass es zwischen den beiden zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen war, welche schließlich mit gegenseitigen Faustschlägen endete. Unter anderem soll der 46-Jährige hierbei seinen mitgeführten Fahrradhelm benutzt haben, um ihm seinem Kontrahenten ins Gesicht zu schlagen. Die beiden Männer wurden jeweils leicht verletzt. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung bzw. gefährlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell