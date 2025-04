Bischofsheim (ots) - Nachdem Mitarbeiter am Montagmorgen (28.04.) bemerkten, dass sich offenbar Unbekannte über das vergangene Wochenende widerrechtlich Zugang in die Kindertagesstätte im Parkweg verschafften (wir haben berichtet), kann die Polizei nun Entwarnung geben. Wie sich im Nachgang herausstellte, fand am Samstag (26.04.) in der Kindertagesstätte eine Übung ...

