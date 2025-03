Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Arbeitsunfall endet mit Verletzungen

Mit dem Rettungswagen kam am Mittwoch ein Arbeiter nach einem Unfall in Heidenheim-Schnaitheim ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Nach Erkenntnissen der Polizei waren Arbeiter damit beschäftigt, Erd- und Rohrarbeiten mit Spezialgerät durchzuführen. Diese fanden gegen 8.15 Uhr im Kleebühlweg statt. Dabei war auch ein Minibagger eingesetzt. Ein Arbeiter saß auf dem Bagger, ein 19-jähriger Arbeiter schob währenddessen eine Kamera in die Verrohrung. Um sich aus dem Gefahrenbereich zu bringen, ging der 19-Jährige an der Stelle zwischen dem Bagger und einem Zaun vorbei. In diesem Augenblick schwenkte der 62-jährige Maschinist den Bagger zur Seite und traf den 19-Jährigen mit dem Heckausleger am Rücken. In der weiteren Folge wurde der 19-Jährige gegen den Zaun geschleudert. Der junge Mann zog sich Verletzungen am Rückenbereich zu. Ein Rettungswagen war vor Ort und versorgte den Verletzten. Den 19-Jährigen brachten sie in eine Klinik. Die Polizei Heidenheim prüft jetzt die genauen Umstände, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

