Ulm (ots) - Die vergangenen Tage drangen Unbekannte in zwei Jugendbuden im Bereich Laichingen / Machtolsheim ein. In beiden Fällen öffneten sie Fenster und gelangten dadurch ins Innere. In beiden Hütten fanden die Einbrecher Geldkassetten mit Bargeld. Das nahmen sie mit. Die Polizei sicherte die Spuren und hat ...

mehr