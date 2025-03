Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Einbruch in Jugendbuden

Beute machten Unbekannte die vergangenen Tage bei Laichingen.

Die vergangenen Tage drangen Unbekannte in zwei Jugendbuden im Bereich Laichingen / Machtolsheim ein. In beiden Fällen öffneten sie Fenster und gelangten dadurch ins Innere. In beiden Hütten fanden die Einbrecher Geldkassetten mit Bargeld. Das nahmen sie mit. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass für beide Einbrüche dieselbe Täterschaft verantwortlich sein dürfte.

