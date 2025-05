Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Getunte Autos und Motorräder in Fellbach kontrolliert

Aalen (ots)

Tuning- und Poser-Kontrolle am Samstag, 10.05.2025 in Fellbach

Zwölf getunte Fahrzeuge in der Kontrollstelle, davon zwei Motorräder, insgesamt sieben Beanstandungen, zwei Untersagungen der Weiterfahrt und eine erloschene Betriebserlaubnis, das ist die 'technische Bilanz' einer nächtlichen Verkehrskontrolle der Fellbacher Polizei am vergangenen Samstag. Neben den zulassungsrechtlichen Verstößen gab es auch einen Autofahrer, der ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war und unter Drogeneinfluss stand. Bei einem der Fahrer wurde ein Handy-Verstoß festgestellt und zwei hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt.

Zusammen mit der Verkehrspolizei Backnang konzentrierten sich die Fellbacher Streifen besonders auf optisch und akustisch getunte Fahrzeuge und führten diese einer zentralen Kontrollstelle zu, wo sie auch von einem Sachverständigen einer intensiven Überprüfung unterzogen worden sind.

Bei drei der kontrollierten Fahrzeuge handelte es sich um so genannte USA-Importe, für die jeweils eine Einzelbetriebserlaubnis erteilt worden war. "Oft sind das Unfallfahrzeuge", so Jan Kempe, Leiter des Polizeireviers Fellbach, "die von amerikanischen Versicherungen zu Dumpingpreisen nach Osteuropa verkauft werden, wo sie dann mit geringem Kostenaufwand wieder in Stand gesetzt und auf dem westeuropäischen Markt - zumeist mit sehr hohem Gewinn - erneut verkauft werden. "Da sollte man als Käufer besonders kritisch sein", mahnt der Revierleiter. "Bei diesen Fahrzeugen mit Einzelbetriebserlaubnis müssen alle künftigen Veränderungen in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden, selbst wenn es sich um Originalbauteile des Herstellers handelt. Das wissen viele arglose Käufer nicht und wundern sich, wenn es bei Verkehrskontrollen zu Beanstandungen durch die Polizei kommt", macht Polizeioberkommissar Lukas Reck vom Fellbacher Kontrollteam deutlich.

Ein weißer AUDI TT, ebenfalls ein USA-Import, der in Amerika einen Wasserschaden erlitten hatte, fiel den Beamten wegen ungewöhnlicher Geräusche an der Auspuffanlage auf. In der Werkstattgrube konnte die Ursache schnell gefunden werden. "Von der Downpipe, also der Verbindung zwischen Turbolader und der Abgasanlage, waren sämtliche Bauteile ohne irgendeine Kennzeichnung unfachmännisch zusammengeschweißt", bemerkte Daniel Plohl vom Fellbacher Kontrollteam und machte dem verwunderten Fahrer klar, dass damit die Betriebserlaubnis seines Fahrzeugs erloschen ist.

Auch bei einer grüngelb lackierte Harley-Davidson stellte sich heraus, dass sie in Amerika einen Unfallschaden hatte und nun technisch und optisch extrem getunt mit Einzelbetriebserlaubnis nach Deutschland verkauft worden ist. "Zu beanstanden gab es aber nichts - war alles korrekt eingetragen", so Polizeioberkommissar Schäfer, von der Verkehrspolizei.

Ganz zum Ende ist noch ein seltener Fiat Uno Turbo aus dem Jahr 1988 mit 105 PS in die Kontrollstelle gebracht worden. Der Retro-Klassiker hatte eine Sportauspuffanlage und fuhr auf breiten Reifen. Der stolze Erstbesitzer lächelte und meinte, dass er den Wagen heute extra gewaschen habe. Tatsächlich glänzte die Original-Metallic-Lackierung im Scheinwerferlicht. "Bei diesem liebevoll gepflegten Fahrzeug gab es keine Beanstandungen", bemerkte Polizeihauptkommissarin Birgitt Stozek und verabschiedete den Uno in die Nacht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell