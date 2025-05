Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Diebstähle, Polizisten angegriffen, brennender Pkw

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Unfall an Kreuzung-Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Montagvormittag an der Kreuzung der Pfitzerstraße mit der Graf-von-Soden-Straße ereignete. Dort stießen gegen 9.20 Uhr ein 70-jähriger Skoda-Fahrer sowie ein 68-jähriger Suzuki-Fahrer zusammen. Beide gaben an, bei grün in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Beide bleiben unverletzt, es entstand lediglich Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07171/3580 zu melden.

Mutlangen: Einbruch in Schule

Im Verlauf des Wochenendes zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen hebelte ein Einbrecher eine Seiteneingangstüre der Hornbergschule auf. Ob der Einbrecher tatsächlich das Gebäude betreten hat ist nicht klar, Gegenstände wurden nach bisherigen Feststellungen nicht entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise auf den Dieb bzw. verdächtiger Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Heubach: Vorfahrt missachtet

Ein 87 Jahre alter BMW-Fahrer fuhr am Montag gegen 11 Uhr von der Straße Schelmenäcker in die Mögglinger Straße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 41-jährigen VW-Fahrers. Es entstand Sachschaden von rund 6000 Euro.

Durlangen: Citroen fing Feuer

Eine 55-Jährige befuhr am Montag gegen 10.45 Uhr die Leintalstraße, als ihr Citroen plötzlich aufgrund eines Defekts liegen blieb. Aus dem Motorraum fing es zu qualmen an, anschließend fing der Pkw Feuer. Dieser brannte völlig aus. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Aalen: Tätlicher Angriff in Notaufnahme

Am Dienstag, gegen 1.15 Uhr, kam es im Ostalbklinikum zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Ein 31-jähriger Mann, der zuvor stark alkoholisiert mit einem Rettungswagen in die Notaufnahme eingeliefert worden war, sollte aufgrund akuter Selbstgefährdung in eine psychiatrische Einrichtung verlegt werden.

Während der polizeilichen Maßnahmen leistete der Mann erheblichen Widerstand und musste von den Einsatzkräften zu Boden gebracht werden. Im weiteren Verlauf trat er gezielt nach einem Polizisten. Die eingesetzten Polizeikräfte blieben bei dem Vorfall unverletzt.

Aalen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Montag zwischen 12.15 Uhr und 16.30 Uhr auf einem Parkplatz einer Bankfiliale in der Schubartstraße, einen dort abgestellten BMW. Hierbei hinterließ er einen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro und entfernte sich unerlaubt.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Lauchheim: Diebstahl aus PKW

In der Scheffelstraße wurde zwischen Sonntag, 22 Uhr und Montag, 8.30 Uhr aus einem PKW ein Geldbeutel mit Bargeld, Ausweisdokumenten sowie einen Kopfhörer und ein Parfum entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Westhausen unter 07363/919040 entgegen.

Aalen/Wasseralfingen: Hochwertiges Fahrrad entwendet

Unbekannte entwendeten am Montag zwischen 7.30 Uhr und 15.40 Uhr von einem Schulfahrradparkplatz in der Steinbeisstraße ein hochwertiges Fahrrad der Marke Rose im Wert von rund 4500 Euro. Das Fahrrad hat eine goldene Fahrradkette, Pedale mit violetten Schrauben sowie Coil-Dämpfer.

Hinweise zum Dieb bzw. Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Polizeikontrolle entzogen- Geschädigte gesucht!

Wie bereits berichtet, entzog sich am Montag gegen 22.35 Uhr ein 25-Jähriger mit seinem BMW nahe Ellwangen einer Polizeikontrolle. Der 25-Jährige hatte auf seiner anschließenden Fahrt auf der B290, B19, durch Rainau- Schwabsberg, Rainau-Buch und Hüttlingen mit überhöhter Geschwindigkeit und waghalsigen Überholmanövern Verkehrsteilnehmer mutmaßlich gefährdet.

Diesbezüglich sucht die Polizei Aalen nun nach möglichen Geschädigten. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Ellwangen/Schrezheim: Versuchter Diebstahl aus PKW

Ein Zeuge konnte am Montag gegen 19 Uhr beobachten, wie ein Unbekannter sich an einem Mazda in der Fayencestraße zu schaffen machte. Als dieser den Dieb ansprach, flüchtete er fußläufig über einen Radweg in Richtung Sportplatz. Eine unmittelbare Fahndung verlief negativ. Der Mann wird als etwa 1,80 m - 1,90 m groß beschreiben. Er trug schwarze Haare zum Pferdeschwanz gebunden und war mit einem weißen Pulli mit einem Kreuz bekleidet. Nach Angaben des Zeugen wird der Mann als Araber beschrieben.

Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

