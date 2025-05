Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbruch, Körperverletzung, Gartenhausaufbrüche

Aalen (ots)

Fellbach: Körperverletzung - Beteiligte gesucht

Am Montag, gegen 20:50 Uhr wurde durch einen Zeugen beobachtet, wie in der Straße Im Keiferle der Fahrer eines roten Kleinwagens ausstieg und einem unbekannten Mann auf dem Gehweg mit der Faust ins Gesicht schlug. Danach begab sich der unbekannte Täter wieder in sein Auto und fuhr davon. Auch der unbekannte männliche Geschädigte entfernte sich. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet sowohl weitere Zeugen als auch den Geschädigten um telefonische Kontaktaufnahme unter 0711 57720.

Backnang: Unfall mit Kleinkraftrad

Am Montag, gegen 16:00 Uhr wollte ein 17-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr auf der Sulzbacher Straße einfahren. Dabei übersah der 17-Jährige den bevorrechtigten Fahrer eines Fords. Es kam zum Unfall. Der 17-Jährige wurde leicht am Bein verletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro

Backnang: Mit Geländer kollidiert

Am Montagmorgen bog eine 54-jährige Skoda-Fahrerin im Heininger Weg auf den Hof des dortigen Sporthallengeländes. Während des Abbiegevorgangs rutschte sie mit ihrer Hand vom Lenkrad und kollidierte alleinbeteiligt mit einem Metallgeländer. Sie blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden.

Schorndorf: Einbruch in Imbissrestaurant

Unbekannte Täter drangen am Montag, zwischen 20:00 Uhr und 22:30 Uhr gewaltsam in ein Imbissrestaurant in der Lutherstraße ein. Dazu hebelten sie ein geschlossenes Fenster auf und gelangten so ins Innere. Die unbekannten Täter entwendeten Bargeld im Wert von etwa 150 Euro und hinterließen am Fenster einen Sachschaden in Höhe von etwa 40 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf bittet um Zeugenhinweise unter 07181 2040.

Weinstadt: Einbrüche in Gartenhütten

Im Gewann Schur kam es im Zeitraum zwischen 21.04.2025 und 12.05.2025 zu zwei Einbrüchen in Gartenhütten. Einmal hebelte die unbekannten Täter die Tür einer Hütte auf und entwendeten daraus ein Fernglas im Wert von 40 Euro. Es entstand Sachschaden von etwa 300 Euro. Auf einem zweiten Grundstück beschädigten die unbekannten Täter das Fenster einer Gartenhütte und drangen so ins Innere. Dort beschädigten sie einen Wasserbehälter, die Toilette und andere Einrichtungsgegenstände. Durch die Unbekannte wurden mehrere Getränkeflaschen und Gläser im Wert von etwa 10 Euro gestohlen. Ferner hinterließen sie einen Sachschaden von etwa 700 Euro. Der Polizeiposten Weinstadt erbittet Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen. Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07151 65061 zu melden.

