Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Scheune brennt völlig nieder

Heilbronn (ots)

Untergruppenbach: Scheune niedergebrannt und Wohnhaus beschädigt

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Donnerstagnachmittag eine Scheune in Untergruppenbach in Brand. Gegen 15.50 Uhr wurden die Flammen in der Straße "Im See" entdeckt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig unter Kontrolle bringen und das Feuer gegen 20 Uhr vollständig löschen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde eine Person leicht verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Ein neben der Scheune stehendes Wohnhaus, eine weitere Scheune sowie ein Pkw wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf ca. 250.000 Euro geschätzt.

