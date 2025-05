Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (02.05.2025) verursachte eine 69-jährige Motorradfahrerin alkoholisiert einen Unfall in der Inneren Uferstraße. Gegen 14.15 Uhr war die 69-Jährige in südliche Richtung unterwegs. Kurz vor der Wertachstraße wendete die Frau und kam dabei alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte sie mit einem geparkten Auto und stürzte. Die 69-Jährige verletzte sich leicht. Bei der Aufnahme durch die Polizei, ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp 1,9 Promille. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt der Frau und veranlassten eine Blutentnahme. Zudem stellten die Beamten fest, dass die Frau nicht im Besitz der nötigen Fahrerlaubnis war. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die 69-Jährige.

