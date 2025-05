POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Mann ohne Führerschein

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Freitag (02.05.2025) beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer ein geparktes Auto in der Biberbachstraße. Gegen 11.30 Uhr parkte ein 54-Jähriger seinen grauen Nissan Quasquai. Als er gegen 12.00 Uhr wieder zu seinem Auto kam, stellte er einen Schaden an diesem fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte sich offenbar entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten ...

