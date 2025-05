POL Schwaben Nord: Brand am Kuhsee

Augsburg (ots) - Göggingen - Am Donnerstag (01.05.2025) leistete ein 43-Jähriger Widerstand gegen Polizeibeamte in einer Parkanlage. Verletzt wurde niemand. Gegen 13.15 Uhr randalierte der 43-Jährige zunächst in dem Park in der Bleriotstraße, weshalb Einsatzkräfte den Mann kontrollierten. Hierbei zeigte sich der Mann weiter äußerst aggressiv und weigerte sich seine Personalien anzugeben. Im weiteren Verlauf ...

mehr