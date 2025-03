POL-PDNW: Bad Dürkheim - Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 6-Jähriger

Ruchheim (ots) - Am heutigen Freitag, gegen 10:45 Uhr, ereignete sich auf der BAB61 in Fahrtrichtung Speyer am Autobahnkreuz Frankenthal ein Verkehrsunfall zwischen einem weißen Transporter und zwei LKW. Nachdem zunächst der weiße Transporter mit einem LKW kollidierte, entfernte sich der weiße Transporter ...

mehr