Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Nach Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person werden Zeugen gesucht!

Ruchheim (ots)

Am heutigen Freitag, gegen 10:45 Uhr, ereignete sich auf der BAB61 in Fahrtrichtung Speyer am Autobahnkreuz Frankenthal ein Verkehrsunfall zwischen einem weißen Transporter und zwei LKW. Nachdem zunächst der weiße Transporter mit einem LKW kollidierte, entfernte sich der weiße Transporter darauffolgend unerlaubt von der Unfallstelle. Im weiteren Verlauf fuhr ein weiterer LKW dem bereits verunfallten LKW auf. Ein Fahrer wurde hierbei leicht verletzt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen weißen Transporter machen können. Hinweise nimmt die Polizeiautobahnstation Ruchheim unter 06237/9330 aber auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

