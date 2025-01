Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erneut Kompletträder geklaut

Asbach (ots)

In der Zeit von Mittwochabend, 18:30 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 08:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter erneut gewaltsam Zutritt zu einem Lagercontainer eines Autohauses in der Straße " An der Asbacher Straße" in Asbach. Um an die Tür des Containers zu gelangen, verschoben die Täter einen davor abgestellten Pkw und verursachten dadurch einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro an diesem. Aus dem Inneren des Lagers entwendeten die Einbrecher drei Kompletträder-Sätze im Gesamtwert von etwa 19.500 Euro und entfernten sich anschließend unbemerkt. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder verdächtigen Personen im Tatzeitraum geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0027199/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

