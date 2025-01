Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Positiver Drogentest mal zwei

Suhl (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten in den frühen Morgenstunden des Freitags (31.01.2025) eine 19-jährige Autofahrerin in der Großen Beerbergstraße in Suhl. Ein mit der Frau durchgeführter Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf Cannabis, weshalb eine Blutentnahme im Klinikum erfolgte. Die Polizisten untersagten ihr die Weiterfahrt, was sie jedoch nur kurz abhielt. Keine zwei Stunden später stellten sie die 19-jährige wieder als Fahrerin eines Pkw, dieses Mal in der Meininger Straße, fest. Wieder fand eine Blutentnahme statt. Der Fahrzeugschlüssel wurde im Anschluss zur Unterbindung weiterer Fahrten sichergestellt. Die junge Frau erwarten jetzt zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

