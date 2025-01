Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfall an der Agentur für Arbeit - Zeugen gesucht

Suhl (ots)

Donnerstagvormittag (30.01.2025) betrat eine bislang unbekannte Frau die Agentur für Arbeit in der Werner-Seelenbinder-Straße in Suhl. Sie wurde im Gebäude angesprochen und gab an, zu einer bestimmten Mitarbeiterin zu wollen. Der von ihr genannte Name war dem Zeugen jedoch unbekannt. Daraufhin begab sich die Frau in Richtung des Treppenhauses und hielt den Angaben des Mannes nach ein zugeklapptes Taschenmesser in ihrer Hand. Sie gestikulierte damit in seine Richtung. Der Zeuge fühlte sich bedroht, flüchtete und informierte die Polizei. Die Beamten kontrollierten das Gebäude, trafen die Frau jedoch nicht mehr an. Beschrieben werden konnte sie wie folgt:

- etwa 60 Jahre alt - ca. 1,60 Meter groß - dunkelblond bis graue Haare - dunkel gekleidet - schwarzer Rock

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell