LPI-SHL: Über ein Promille

Meiningen (ots) - In der Zeit von Dienstagabend, 20:00 Uhr, bis Mittwochmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro von der Ladefläche eines Firmentransporters, welcher in der Eleonorenstraße in Meiningen abgestellt war. Die Polizei sicherte Spuren und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Werkzeuge geben können. Bitte melden Sie sich unter der ...

