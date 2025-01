LPI-SHL: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis

Asbach (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Montagmorgen, 08:00 Uhr, bis Dienstag, 13:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Lagercontainer eines Autohauses in der Straße "An der Asbacher Straße" in Asbach. Aus dem Container entwendeten die Diebe unbemerkt sechs Kompletträder-Sätze im Gesamtwert von etwa 30.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum ...

