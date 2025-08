Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Körperverletzung, Einbruch, Sachbeschädigung, Verkehrsunfälle und Trunkenheitsfahrt

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Frau in Bankfiliale angegriffen - Zeugen gesucht

Am Donnerstagnachmittag wurde eine 26-jährige Frau in der Kreissparkasse am Wollhaus in Heilbronn von einer bislang unbekannten Täterin angegriffen. Die Frau wartete gegen 14:20 Uhr in der Schlange, als sie plötzlich von hinten geschlagen, gekratzt und an den Haaren gezogen wurde. Zudem beleidigte die Angreiferin ihr Opfer verbal. Erst durch das Eingreifen eines Zeugen konnte die Situation beendet werden und die Täterin flüchtete in Richtung Innenstadt. Sie war schwarz gekleidet, blond und in Begleitung eines kleinen Kindes. Zeugen, die Hinweise zur Identität der Angreiferin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Bad Friedrichshall: Einbruch in Metzgerei - Wer hat etwas gesehen?

In der Nacht auf Freitag drangen Unbekannte in eine Metzgerei in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Bad Friedrichshall-Kochendorf ein. Die Täter verschafften sich gegen 2 Uhr Zugang zu den Betriebsräumen und durchsuchten sämtliche Büroräume im Erd- und Obergeschoss. Dabei entwendeten sie mehrere Handys sowie eine hochwertige Armbanduhr. Der Sachschaden sowie der Wert des Diebesguts wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Zeugen, die in den frühen Morgenstunden verdächtige Beobachtungen im Bereich der Hanns-Martin-Schleyer-Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Erlenbach: Unbekannte werfen Scheibe ein - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagabend wurde in der Friedenstraße in Erlenbach die Glasscheibe einer Hauseingangstüre eines Dreifamilienhauses eingeschlagen.Ein Bewohner wurde gegen 22 Uhr durch Lärm auf die Tat aufmerksam und konnte noch zwei dunkel gekleidete Personen mit Kapuzenpullovern in Richtung Straße wegrennen sehen. Beide waren etwa 1,70 Meter groß. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Heilbronn: Unfall in Kreuzungsbereich - Wer hatte Grün?

Am Donnerstagabend kam es zu einem Unfall im Kreuzungsbereich der Wilhelmstraße und Sontheimer Straße in Heilbronn. Die 29-jährige Fahrerin eines BMW und ein 38-jähriger Mercedes-Fahrer stießen gegen 21 Uhr in der Mitte der Kreuzung mit ihren Fahrzeugen zusammen, wodurch sich der Mercedes drehte und entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro. Da beide Verkehrsteilnehmer angaben, bei Grün gefahren zu sein, sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Frau von S-Bahn erfasst

An der S-Bahn-Haltestelle Harmonie in Heilbronn wurde am Donnerstag eine 39-jährige Fußgängerin von einer herannahenden Bahn erfasst. Die Frau hatte vermutlich das Rotlicht der Fußgängerampel missachtet und trotz der herannahenden Bahn gegen 17 Uhr die Gleise überquert. Sie erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Gleise mussten für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 17:45 Uhr gesperrt werden.

Heilbronn: Zeugen nach Trunkenheitsfahrt gesucht

Eine Polizeistreife stellte am Freitagabend, gegen 22:30 Uhr, auf der Heilbronner Neckartalstraße einen unbeleuchteten schwarzen Mazda mit entstempelten Kennzeichen fest, welcher mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf der Straße stand. Im Fahrzeuge befanden sich neben einem Mann und einer Frau mehrere leere Bierflaschen. Da bei dem 31-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von 1,5 Promille an. Zeugen, die den schwarzen Mazda 6 mit Pforzheimer Zulassung noch fahrend oder beim Abstellen mit eingeschaltetem Warnblinker gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

