POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

LANDKREIS OSTERHOLZ

Vandalismus im Jugendtreff Hüttenbusch

Worpswede/Hüttenbusch. In der Zeit von Freitag 19:30 Uhr bis Sonntag 12:15 Uhr randalierten bisher unbekannte Täter im Jugendtreff Hüttenbusch. Dabei beschmierten sie den Pavillon, das Gartenhaus, ein Glaselement einer Tür sowie einen Kickertisch, außerdem wurde ein Pavillon beschädigt. Die Polizei Osterholz ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen können sich unter 04791/3070 melden.

LANDKREIS VERDEN

Zusammenstoß an Ampel

Oyten. Am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr kam es an einer Ampel am Oyterdamm zu einem Auffahrunfall zwischen einem 30-jährigen Fiat-Fahrer und einem 19-jährigen Fahrer eines Transporters. Der Fahrer des Transporters fuhr auf den Fiat-Fahrer auf. Bei beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, der 30-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Achim. Am Mittwochmorgen kam es auf der Bremer Straße zum Verkehrsunfall mit einem hohen Sachschaden. Ein 36-jähriger Fahrer eines Citroën fuhr auf den Lkw eines 62-Jährigen auf, als dieser rechts in die Straße Bruchwiesen abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß entstand ein hoher Sachschaden, der Citroën musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Kollision zwischen Radfahrerin und Fußgängerin

Verden. Am Mittwochnachmittag kam es auf der Straße Berliner Ring zum Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einer Fußgängerin. Die 22-jährige Fahrerin eines Pedelecs befuhr den kombinierten Fuß- und Radweg in Richtung Lindhooper Straße, als es zum Zusammenstoß mit der 44-jährigen Fußgängerin kam. Beide Frauen stürzten und verletzten sich leicht. Die 22-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

