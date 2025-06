Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Radlader vom Pendlerparkplatz gestohlen

Warendorf (ots)

Zwischen Mittwoch, 28.5.2025 und Montag, 2.6.2025 stahlen Unbekannte einen Radlader vom Pendlerparkplatz an der K 3, gegenüber des Industriegebiets Grothues in Everswinkel. Es handelt sich um ein gelbes Fahrzeug der Firma Wacker, Typ WL 28. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Radladers machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell