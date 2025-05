Singen, Lkr. Konstanz (ots) - Am vergangenen Freitag, 23.05.2025, gegen 13.15 Uhr ist es an einer Bushaltestelle in der Masurenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen gekommen, in deren Verlauf ein 15-Jähriger ein Messer gezogen und sein 13-jähriges Gegenüber damit bedroht hat. Der Jüngere ...

