Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) - Jugendlicher raubt Bargeld von 9-Jährigem - Polizei bittet um Hinweise (24.05.2025)

Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Vorfall, der sich am vergangenen Samstag in Mühlhausen-Ehingen, ereignet hat. Zwei Kinder im Alter von 9 und 12 Jahren waren zu Fuß auf dem Parkplatz vor der Spielhalle in der Straße "Im Kai", als eine Gruppe von vier älteren Jungs im Alter von 14-Jahren auf sie zu kamen. Einer aus der Gruppe sprach den 9-Jährigen an und verlangte unter Drohung von Schlägen nach Geld. Um seine Drohung zu untermauern schubste er ihn und trat ihm gegen das Schienbein. Anschließend nahm der 14-Jährige selbst das in der Jackentasche befindliche Bargeld des Jüngeren.

Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben oder Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Konstanz, Haus des Jugendrechts, unter Tel. 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell