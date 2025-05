Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall auf der Kasernenstraße verletzt (27.05.2025)

Radolfzell, Lkr. Konstanz (ots)

Am Dienstagnachmittag hat sich an der Einmündung Kasernenstraße / Steißlinger Straße ein Unfall ereignet, bei dem ein Radfahrer verletzt worden ist. Ein 71-jähriger BMW-Fahrer war auf der Kasernenstraße unterwegs und übersah an der Einmündung einen von rechts kommenden und auf dem bevorrechtigten Radweg fahrenden 75-jährigen Radfahrer. Nach der Kollision stürzte dieser und zog sich leichte Verletzungen zu. Auf eine Hinzuziehung eines Rettungsdienstes verzichtete der Senior. Am Auto und am Pedelec entstand ein Gesamtsachschaden von über 1.500 Euro.

