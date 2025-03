POL-NOM: Vorfahrt missachtet - mind. 12.000EUR Schaden

Northeim (ots) - Moringen, OT Fredelsloh, Sollingstraße Samstag, 15.03.2025, gegen 14:40 Uhr MORINGEN(da) - Am gestrigen Samstagnachmittag kam es gegen 14:40 Uhr in der Sollingstraße zu einem Brand mit Gebäudeschaden. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine in einem Heizgerät verwendete Gasflasche in Brand. Ein 65-jähriger Anwohner versuchte noch den Brand zu löschen, konnte ein Ausbreiten des Feuers innerhalb ...

mehr